Apple может выпустить обновленные версии 11-дюймового iPad Pro и 12,9-дюймового iPad Pro примерно в следующем месяце. Ожидается, что оба планшета будут оснащены OLED-экраном и, возможно, будут работать на чипе M3.

Согласно отчету Bloomberg, в этом году Apple планирует представить новые iPad, начиная с серии iPad Pro, которая может быть выпущена уже в следующем месяце.

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Марк Гурман, известный аналитик Apple, в своей рассылке предположил, что грядущий iPad Pro может стать самым значительным обновлением за последние годы. Это может быть первый планшет Apple с OLED-экраном, который, как ожидается, обеспечит повышенную яркость и более четкие, живые цвета по сравнению с предыдущими моделями.

В настоящее время последняя версия 11-дюймового iPad Pro оснащена ЖК-экраном, как и оригинальный iPad Pro, а в 12,9-дюймовом iPad Pro используется мини-светодиодная панель. Однако ожидается, что в этом году и младшая, и старшая модели iPad Pro перейдут на OLED-панели.

Также предполагается, что Apple увеличит размер экрана 12,9-дюймового iPad Pro до 13 дюймов. Ожидается, что устройство будет поддерживать обновленную клавиатуру Magic Keyboard с увеличенным трекпадом и камеру Face ID, ориентированную на ландшафт, как это было показано в бета-версии iOS 17.4.

Что касается аппаратной части, то обе модели, по прогнозам, будут оснащены новейшим фирменным чипом Apple M3. Хотя эти усовершенствования могут улучшить работу с iPad, Apple также может значительно поднять цену на новые iPad.

Гурман также намекнул на значительные обновления iPad Air 6, такие как 12,9-дюймовый экран по сравнению с 10,9-дюймовым дисплеем iPad Air 2022 года. Примечательно, что в 2023 году Apple не выпустила ни одного нового iPad, что стало первым годом с момента его создания более десяти лет назад, когда компания не обновляла iPad.