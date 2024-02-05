Базовую тактовую частоту (BCLK ) в процессе разгона не трогали

Известный оверклокер SafeDisk установил рекорд разгона оперативной памяти DDR5 на платформе AM5. Использовался процессор AMD Ryzen 7 8700G APU и материнская плата Asus ROG Crosshair X670E GENE.

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Несколько дней назад компания Gigabyte сумела добраться до отметки DDR5-10346 на процессоре AMD Ryzen 7 8700G и материнской плате B650E AORUS Tachyon. Штатный эксперт Asus в сфере разгона SafeDisk быстро превзошёл данный рекорд.

Для этого использовалась оперативная память G.Skill Trident Z5 (F5-7800J3646H16G) с параметрами по умолчанию CL36 7800 MT/s и напряжением 1,45 В. Использовалось стандартное жидкостное охлаждение, а на VRM материнской платы не было радиатора. Удалось добраться до значения DDR5-10600 при том же напряжении и таймингах 50-62-62-127-127.

Обошлось без регулировки базовой частоты (BCLK). Следует напомнить, что в последней версии прошивки AGESA BIOS 1.1.0.2b есть проблемы с отображением реальной тактовой частоты памяти DDR5.

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Теперь AMD превосходит Intel в разгоне двухканальной памяти. На процессорах Intel пока удалось добиться частоты DDR5-10382.