Сколько будет стоить ASUS GeForce RTX 4080 SUPER Noctua — пока неизвестно, но новинка будет однозначно дороже базовой версии от NVIDIA

ASUS в совместной разработке с Noctua представила инновационную видеокарту — GeForce RTX 4080 SUPER Noctua. Она выделяется не только производительностью, но и внушительной четырехслотовой системой охлаждения, оснащенной вентиляторами Noctua NF-A12x25 PWM с ультранизким уровнем шума.

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Значительное улучшение тактовой частоты (2640 МГц) графического процессора и возможность переключения режимов производительности прямо с видеокарты делают ее привлекательным выбором для геймеров. Пять портов для дисплеев (2 HDMI 2.1, 3 DisplayPort 1.4) и прочное крепление из нержавеющей стали придают карте стойкость и функциональность.

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Однако, цена остается тайной, но ожидается, что она значительно превысит стоимость базовой версии от NVIDIA. Покупатели с нетерпением ожидают более подробной информации, чтобы окончательно оценить этот гейминговый гигант.