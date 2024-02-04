Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Видеокарта ASUS GeForce RTX 40 Noctua получила модификацию черного цвета
Автором мода стал ютубер Мэтт Ли, который использовал в модификации вентиляторы Noctua Chromax Black

реклама

 ASUS и Noctua недавно представили свой последний плод сотрудничества — новую видеокарту GeForce RTX 4080 SUPER. Эта модель является более или менее обновленным дизайном оригинальной RTX 4080 Noctua, которая была необычной по разным причинам, таким как массивный четырехслотовый дизайн, использование высококлассных вентиляторов Noctua серии PWM, очень высокая цена и использование фирменного цвета Noctua.

реклама

 Хотя карта предлагает впечатляющие возможности системы охлаждения, этого нельзя сказать о дизайне. Цветовая схема — это то, что ценят не все пользователи, поскольку культовая коричневая цветовая схема вряд ли будет удачным сочетанием с какой-либо современной сборкой ПК. По этой причине энтузиасты графических процессоров просили черную версию, которую не должно быть слишком сложно сделать, учитывая, что у Noctua уже есть вентиляторы Chromax Black с такими же характеристиками.

 ﻿Теперь, благодаря работе ютубера Мэтта Ли, мы получаем представление о том, как может выглядеть такой дизайн. Большинство цветов видеокарты черные, темно-серые или серебристые, за исключением логотипов на боковой панели и задней панели.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 Ни ASUS, ни Noctua никогда не говорила о планах по выпуску черной видеокарты с вентиляторами Chromax. Тем не менее это то, о чем просили многие любители компьютерных игр. Ли, судя по всему, все еще работает над данным проектом.

#видеокарты #asus #rtx 40 #rtx 4080 #noctua #rtx 4080 super #видеокарты asus
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Графический дизайнер показал матовую черную RTX 4080 SUPER с кулерами Noctua
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Амурской области возводят самый протяженный мост на Дальневосточной железной дороге
+
Космоплан Dream Chaser был успешно подключен к грузовому модулю Shooting Star
1
Стали известны характеристики возможного чипсета в смартфоне POCO F6
+
Автосалоны Германии вынужденно предлагают скидки на новые и подержанные автомобили
+
GeForce RTX 2000-й и 3000-й серии получили прирост производительности, доходящий до 75%
7
Европа борется с почти неуничтожимыми инвазивными крабами
4
Россия достигла пика своих возможностей в производстве стали в 2023 году
3
Будущий Poco F6 будет оснащён процессором с производительностью Snapdragon 8 Gen 2
2
Samsung делает новые бесплатные предложения для пользователей Galaxy S24
+
Xiaomi готовит к выходу смартфон POCO X6 Neo
+
Cyberpunk 2077 получит новый патч
+
Комиссия FСC требует получения письменного согласия потребителей перед совершением робозвонков
+
Встроенную графику процессоров Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G сравнили в играх
2
Найден способ активации Resizable Bar на устаревших платформах LGA 1155, LGA 2011 и лучше
6
Palit RTX 4080 Super имеет два нераспаянных 8-контактных разъема питания
7
Sony запретила активировать ключи от своих игр в Steam жителям России и Беларуси
16
Волна банкротств прошла по Финляндии в 2023 году
3
Марк Цукерберг объяснил, как Meta сокрушит Google и Microsoft в сфере искусственного интеллекта
+
Reuters: Финляндия отправит истребители и военный корабль для участия в операциях НАТО
+
Первый пассажирский рейс Ту-214 прошел из Москвы в Сочи
1

Популярные статьи

Субъективный обзор на разные экранизации романа "Солярис"
34
Гайд по настройке и оптимизации видеокарты в 2024 году
45
Что меня раздражает в современных мониторах
69
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 2
6
Украина получает серийный GLSDB
2
МК-1: Воздушный крейсер в небе
3
О современном состоянии военно-воздушных сил Латвии
10
Итоги гоночного уикэнда 3-4 февраля 2024 года
+
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
73
Сеул приступил к производству средневысотных БПЛА, чтобы иметь десять дронов на каждый у КНДР
5

Сейчас обсуждают

DoomsDay792
23:18
в отличии от вас - я опираюсь не на собственное мнение, а на факты, т.к. изучал обе карты и вообще все последние поколения. Давайте предлагайте, где мне затестить мою конфигурацию. Я вам накидаю скрин...
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Михаил Самойленко
23:15
Автор удивительным образом сочетает в себе безграмотность, незнание базовых знаний лексики и фразеологии родного языка, абсолютное незнание предмета, о котором пишет, неумение изложить даже ворованные...
МК-1: Воздушный крейсер в небе
Weismar
23:15
Да по мне так и i3 2100 достаточно было бы, поставит 8K и будет наяривать. И вообще видеокарта от проца не зависит. Всё нормально, ничего менять не нужно, просто графона навернёт
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Китя.
23:14
Шишкенс у тебя походу белая горячка.
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Rn In
23:09
То есть чтобы карточка тянула частоту кадров как при дефолтной настройке нужно увеличить производительность ее не менее чем в 10 раз... Охрененная, я б сказал, охреневшая технология.
Мод первого Max Payne RTX Remix с трассировкой пути снижает частоту кадров на RTX 4080 до 20 раз
DoomsDay792
23:05
т.е. ответ - нет. Ну вот и молчи тогда. У меня у друга, который сеньор в АйТи за год РАСХОДЫ равны 5 млн рублей и чё-то он никого нищуками не называет. А з.п. у него 650 т.р., т.к. он Тим-Лид в МосБи...
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Бахтиёр Кудратуллаев
23:04
амудятел не бомби, иди включи трасировку пути в киберпанке и наслаждайся геймом.
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
A224
23:03
быстро вы так с двухкратной на 40% :))) я останусь при своём мнении что 0-10% в крайнем случае 15% при случае посмотрим :)
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
DoomsDay792
23:03
если нет, то ты такой же нищиеб и потому не имеешь права тут пасть открывать
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
DoomsDay792
23:02
да мне неинтересно сколько у тебя денег на кошеле, в месяц выходит хотя бы лям?
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем