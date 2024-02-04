Автором мода стал ютубер Мэтт Ли, который использовал в модификации вентиляторы Noctua Chromax Black

ASUS и Noctua недавно представили свой последний плод сотрудничества — новую видеокарту GeForce RTX 4080 SUPER. Эта модель является более или менее обновленным дизайном оригинальной RTX 4080 Noctua, которая была необычной по разным причинам, таким как массивный четырехслотовый дизайн, использование высококлассных вентиляторов Noctua серии PWM, очень высокая цена и использование фирменного цвета Noctua.

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Хотя карта предлагает впечатляющие возможности системы охлаждения, этого нельзя сказать о дизайне. Цветовая схема — это то, что ценят не все пользователи, поскольку культовая коричневая цветовая схема вряд ли будет удачным сочетанием с какой-либо современной сборкой ПК. По этой причине энтузиасты графических процессоров просили черную версию, которую не должно быть слишком сложно сделать, учитывая, что у Noctua уже есть вентиляторы Chromax Black с такими же характеристиками.

﻿Теперь, благодаря работе ютубера Мэтта Ли, мы получаем представление о том, как может выглядеть такой дизайн. Большинство цветов видеокарты черные, темно-серые или серебристые, за исключением логотипов на боковой панели и задней панели.

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Ни ASUS, ни Noctua никогда не говорила о планах по выпуску черной видеокарты с вентиляторами Chromax. Тем не менее это то, о чем просили многие любители компьютерных игр. Ли, судя по всему, все еще работает над данным проектом.