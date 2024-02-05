Качество титана в аппаратах Apple оказалось выше, чем у Samsung

Компании Apple и Samsung неоднократно упоминали использование титана в флагманских смартфонах последнего поколения. Его ценят за прочность, но титан бывает разного качества. Судя по проведённым тестам, у Apple это качество выше.

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На YouTube-канале JerryRigEverything в минувшие выходные было опубликовано посвящённое Galaxy S24 Ultra видео. В нём рассказывается о количестве и типе титана в аппарате Samsung. Автор видео воспользовался сканером для распознавания металлов в составе смартфона. Большая часть внутренней конструкции выполнена из алюминия, а внешней из титана. Samsung применяет титан Grade 2 против титана Grade 5 на двух моделях iPhone 15 Pro.

Титан класса 5 долговечнее титана класса 2, представляя из себя сплав титана, алюминия и ванадия. Заодно он в 4 раза дороже. В результате корпуса на iPhone 15 прочнее по сравнению с корпусом Galaxy S24 Ultra. Ещё Apple применяется более надёжный проприетарный процесс твердотельной диффузии для крепления титана к внутренней рамке.





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Автор видео пришёл к выводу, что в корпусе аппарата Samsung титана примерно на сумму $3-$5 против $10-$15 в iPhone 15 Pro Max.