Также заявлено, что пиковая яркость Samsung Galaxy S24 Ultra составляет 2 600 нит, что обеспечивает хорошую читаемость даже при ярком солнечном свете

Samsung Galaxy S24 Ultra превзошел своих конкурентов - Google Pixel 8 Pro и iPhone 15 Pro Max. Флагманское устройство южнокорейского бренда также имеет лучший экран по сравнению с предыдущей моделью.

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В таблице лидеров DxOMark Samsung Galaxy S24 Ultra занимает первое место с 155 баллами. Google Pixel 8 Pro и Pixel 8 занимают второе и третье места соответственно, отставая всего на одно очко. Конкурент S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max, немного отстает и расположился на седьмой позиции с 149 очками. Прошлогодняя модель Galaxy S23 Ultra также оказалась на двенадцатом месте, что свидетельствует о значительных улучшениях дисплея в последнем флагманском устройстве Samsung.

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DxOMark также отмечает, что Samsung Galaxy S24 Ultra обеспечивает хорошую читаемость даже при ярком солнечном свете благодаря заявленной пиковой яркости в 2600 нит. Это принесло ему 161 балл, что всего на один балл меньше, чем у Pixel 8 Pro. Экран телефона также оснащен передовой защитой Gorilla Armor от Corning, которая уменьшает отражения до 75 процентов. Пользователям не придется прикрывать экран рукой или искать тень, чтобы прочитать содержимое на дисплее даже при прямых солнечных лучах. Однако результаты тестирования показали нестабильность яркости экрана в других условиях. Ночью она была слишком высокой, а в помещении - слишком низкой. Также яркость была высокой при просмотре видео при недостаточном освещении.