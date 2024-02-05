Чтобы разбить стекло Apple Vision Pro, придётся сильно постараться

Представленное недавно устройство смешанной реальности Apple Vision Pro уже успели разобрать и оценить изнутри. Кроме того, вызывает интерес, насколько это дорогое устройство прочное и способно пережить столкновение с дверями и стенами. На YouTube-канале AppleTrack был проведён подобный не слишком научный тест, целью которого было оценить прочность передней стеклянной панели. Помимо столкновения с препятствиями, носитель устройства ронял его с достаточно большой высоты.

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Для начала автор Сэм Коль советует не держать гарнитуру за световую пломбу. Магнитная связь не слишком сильная и может оторваться. Результатом может стать падение устройства на пол и повреждения.

Далее на протяжении 40 минут Коль с гарнитурой на голове сталкивается с различными преградами. Стекло осталось целым, хотя кое-какие потёртости на нём обнаружились.

В режиме просмотра окружающего пространства, когда человек с гарнитурой на голове видит всё, что происходит вокруг, нет никаких предупреждений о возможных столкновениях. Такие предупреждения показываются только в режиме виртуальной среды, хотя и они могут появиться слишком поздно.

Желая проверить гарнитуру, но не повредить при этом голову излишним усердием, автор видео снял гарнитуру и бил ей по стене уже руками. Царапин стало больше, но стекло всё же не разбилось.





Осталось оно целым и после падения с высоты, но левый динамик перестал работать. Появилась трещина на ленте вокруг петли справа рядом со стеклом. Позднее аналогичная трещина обнаружилась с другой стороны.

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Наконец, падение с высоты выше головы позволило разбить стекло, хотя устройство всё равно работало. В видео даже делается предположение, что без стекла функция EyeSight выглядит даже лучше. Если владельцы устройства так не посчитают, за новое стекло придётся заплатить $799. Напомним, что вся гарнитура стоит $3499.