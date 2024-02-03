Кук сделал заявление о ценах на Vision Pro, подчеркнув технологические особенности продукта.

Apple Vision Pro, который уже появился в магазинах США, привлек внимание пользователей, открыв предварительный заказ на прошлой неделе. Генеральный директор компании Тим Кук отправился в Нью-Йорк на официальный релиз устройства и осмотрел продукт в магазинах, а также дал интервью телепрограмме Good Morning America перед началом продаж. Кук сделал заявление о ценах на Vision Pro, подчеркнув технологические особенности продукта.

Покупатели в США могут попробовать и купить Apple Vision Pro, самая низкая версия которого начинается от 3 499 долларов и доходит до 4 547 долларов. В своем интервью Кук утверждал, что высокая цена Vision Pro соответствует его технологическим возможностям и инновациям, которые он привносит, заявив, что устройство "несет сегодняшние технологии в завтрашний день".

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Кук заявил следующее: "На мой взгляд, это устройство переносит завтрашние технологии в сегодняшние. Мы уже получили 5000 патентов на этот продукт. Так что все наше внимание сосредоточено в этом направлении. Думаю, некоторые люди будут оплачивать его на ежемесячной основе, а некоторые приобретут его без проблем. Я беседовал с множеством людей в Интернете. Все они сказали, что купят его. Неизвестно, что изменится со временем. Но сейчас мы уверены, что установили правильную цену на продукт".

Кук также рассказал о сферах применения устройства, которое называют "пространственным компьютером", а не VR/AR-гарнитурой, и о его важности для Apple. Заявив, что в настоящее время с этим устройством совместимо более 1 миллиона приложений, руководитель заявил, что Vision Pro предлагает платформу, на которой люди могут взаимодействовать для различных целей.

"Поскольку это пространственный компьютер, я полагаю, что он будет использоваться по-разному. Как вы знаете, iPhone представил нам мобильные компьютеры, а Mac - персональные. Vision Pro станет первым "пространственным компьютером".

"Люди будут взаимодействовать с ним по-разному. Кто-то будет использовать его для FaceTime, кто-то - для обучения. Мы увидим хирургов, тренирующихся с помощью Vision Pro. Применение - как у компьютера. Он огромен. У него уже более 1 миллиона приложений".

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Кук подчеркнул, что в конечном итоге Vision Pro не ослабит связь между людьми. По словам генерального директора, устройство станет инструментом, способным укрепить связь между людьми и одновременно улучшить реальность. Кук заявил, что функция, позволяющая видеть глаза, особенно во время использования устройства, может укрепить связь людей с внешним миром и предотвратить разрыв в социальном взаимодействии.