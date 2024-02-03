Данный ремешок способен работать в качестве USB-C ключа, обеспечивающего возможность прямого подключения гарнитуры к компьютеру Mac.

Apple Vision Pro теперь можно приобрести вместе с коллекцией из почти 600 приложений, специально разработанных для этой гарнитуры. Хотя это число может показаться довольно большим, но оно не сравнится с огромным ассортиментом приложений для iPhone и iPad.

Впрочем, Apple стремится поддержать разработчиков и представила "ремешок разработчика" для Vision Pro. Этот ремешок по сути является USB-C ключом, который позволяет разработчикам установить прямое соединение между гарнитурой и Mac.

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Ремешок доступен только на веб-сайте Apple Developer и предназначен для разработчиков, которые могут использовать этот USB-C ключ для "ускорения разработки приложений и игр с интенсивным использованием графики". Возможно, это означает компиляцию и отладку приложений непосредственно на устройстве, минуя необходимость беспроводного соединения. Однако Apple не подтвердила возможность передачи файлов.

Хотя варианты разработки доступны для других устройств Apple, таких как Apple TV и Watch, передача VisionOS приложений с 3D-функциями может быть затруднительной через Wi-Fi. Поэтому ремешок разработчика может быть особенно полезен для разработчиков, работающих над проектами Vision Pro, в которых используется расширенная функциональность.

Однако важно отметить, что Apple ориентирует этот аксессуар строго на разработчиков, а не на потребителей. Поэтому его нельзя приобрести в обычном Apple Store. Вместо этого его можно заказать только через сайт Apple Developer и в настоящее время только владельцам, имеющих у учетных записей статус разработчика из США.

Интересно, что ремешок разработчика включает встроенный динамик, так как разработчикам необходимо заменить правый аудиоремешок, поставляемый в комплекте с Vision Pro.

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Отдельные Apple Store в США теперь предоставляют 25-минутные демонстрационные версии Vision Pro, демонстрирующие возможности устройства, доступный контент, приложения и многое другое. Позднее в этом году гарнитура может появиться и в других странах.