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Tesla отзывает свыше 2 млн электромобилей из-за слишком маленького шрифта на панели
Tesla собирается решить проблему посредством беспроводного обновления

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Автопроизводитель Tesla столкнулся с необходимостью снова произвести масштабный отзыв электромобилей. Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) считает, что шрифт на ряде индикаторов приборной панели чересчур мелкий и его трудно разглядеть. Отозвать придётся примерно 2,2 млн машин, то есть почти все реализованные Tesla в США.

От владельцев автомобилей не потребуется ехать в ремонт или к продавцу. Обновление будет доставлено беспроводным путём.

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NHTSA выявила этот недостаток при проводившейся в январе плановой проверке. Индикаторы тормозной системы, стояночного и антиблокировочного тормозов имеют шрифт меньше, чем того требуют правила. Трудности с прочтением информации могут иметь неприятные последствия.

Отзываются Model S с 2012 по 2023 год выпуска, Model X (2016–2023), Model 3 (2017–2023), Model Y (2019–2024) и Cybertruck. Пока не было никаких сообщений об авариях по этой причине, хотя есть три возможных гарантийных заявки.

Не далее как в декабре такой же внушительный отзыв был связан с автопилотом. Тогда обновление также поступило по воздуху. Затем произошли отзывы из-за проблем с безопасностью дверей и камерами заднего вида, которые затронули более 120000 автомобилей.

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В настоящее время ведётся расследование проблем с управлением, следующий отзыв может затронуть выше 334000 автомобилей. Расследование началось ещё прошлом летом на основе 12 заявлений о потере управления в моделях Model Y и Model 3 2023 года. Затем подобных жалоб поступило ещё 115, одна из них связана с аварией.

#tesla #электромобили
Источник: engadget.com
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