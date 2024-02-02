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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Неоднозначный квартальный отчёт стоил Apple почти $70 млрд капитализации
От компании просто привыкли ждать большего.

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Изданию CNBC удалось проанализировать отчётность Apple за предыдущий квартал, которая по многим показателям превзошла ожидания аналитиков, но в итоге акции компании упали в цене более чем на три процента, сократив капитализацию на $70 млрд. Нельзя сказать, чтобы в целом это сильно повлияло на бизнес Apple, но некоторые опасения инвесторов ей вряд ли удастся развеять в ближайшие месяцы.

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Источник изображения: Apple

Во-первых, выручка Apple в прошлом квартале на китайском рынке упала на 13%, и даже пояснения Тима Кука (Tim Cook) о том, что такое снижение в большей степени обусловлено колебаниями курса валют, на инвесторов особо не повлияли. Во-вторых, компания не торопится демонстрировать свои разработки в сфере искусственного интеллекта, и прозвучавшее из уст генерального директора обещание сделать важное заявление на эту тему до конца текущего года не особо ободрило фондовый рынок. Некоторые аналитики уже начали считать, что Microsoft по величине капитализации в ближайшие годы будет увеличивать свой отрыв от Apple именно за счёт сектора искусственного интеллекта.

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Надо сказать, что в прошлом квартале впервые за четыре предыдущих отчётных периода Apple увеличила выручку, даже если речь идёт о скромном приросте на 2% до $120 млрд. Руководство также заявило, что в текущем квартале выручка останется на прошлогоднем уровне как в сегменте смартфонов, так и в целом по компании. Apple удалось в прошлом квартале нарастить выручку от реализации iPhone на 6% до $69,7 млрд, а численность активных устройств этой марки выросла в годовом сравнении с 2 до 2,2 млрд штук. Если от реализации компьютеров Mac выручка выросла на 1% до $7,7 млрд, то в сегменте iPad наблюдался спад выручки на 25% до $7,02 млрд, но это объясняется как отсутствием новых моделей планшетов на протяжении всего 2023 года, так и возникшей в позапрошлом году высокой базой для сравнения. Носимые и прочие устройства сократили выручку Apple в минувшем квартале на 11% до $11,95 млрд, а вот услуги прибавили на 11% до $23,11 млрд.

#аналитика #apple #финансы #акции #тим кук
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