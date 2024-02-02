Nothing Phone 2a получит систему управления подсветкой

На протяжении нескольких месяцев появлялись утечки данных относительно смартфона Nothing Phone 2a. От него ждали более доступной цене по сравнению с моделью Nothing Phone 2, но при этом достаточно обширных функциональных возможностей, в том числе систему освещения Glyph. Не дожидаясь конца месяца и мероприятия MWC, производитель в четверг анонсировал этот аппарат и рассказал о его возможностях.

Nothing Phone 2 появился прошлым летом и представлял собой флагманский Android-смартфон по достаточно скромной цене. Новая модель должна стать ещё более доступной широкому кругу покупателей. Модель первого поколения также была относительно дешёвой, но затем устройство подорожало за счёт более мощного процессора.

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Когда начнутся продажи нового смартфона, пока не сообщается. Предположительно, цена будет уменьшена вдвое по сравнению с Nothing Phone 2. Разработчики уделили главное внимание скорости, камерам и другим характеристикам.

Что касается представленного набора инструментов Glyph Developer Kit, через него в сторонних приложениях можно будет управлять интерфейсом подсветки Glyph, которая находится на задней панели устройства. Подобных приложений будет около 30.

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Характеристики аппарата официально названы были. Ранее появлялись сведения относительно дисплея OLED с частотой до 120 Гц, процессора Dimensity 7200 и оперативной памяти 8 ГБ.