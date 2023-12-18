Батарея, судя по всему, превысит 5000 мАч.

Накануне пользователи интернета познакомились со схематичным изображением мобильного устройства Nothing Phone (2a), а сегодня у нас есть возможность ознакомиться с его спецификациями и внешним видом.

Конечно, устройство на снимке заключено в некий защитный кожух, однако очевидно, что конфигурация модулей камеры в точности повторяет то, что мы недавно наблюдали.

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Инсайдер Йогеш Брар уточняет детали относительно системы на чипе (SoC) Dimensity 7200, утверждая, что гаджет будет оснащен дисплеем на органических светодиодах (OLED) с частотой 120 Гц, накопителем на 8/128Gb, 50-мегапиксельной камерой и будет работать под управлением Android 14, дополненной оболочкой Nothing OS 2.5. Кроме того, на фотографии указана диагональ экрана 6,7 дюйма, дополнительная 50-мегапиксельная камера и аккумулятор с внушительной емкостью, которая, по слухам, превысит 5000 мАч.

Ожидается, что официальная презентация состоится в начале следующего года на выставке Mobile World Congress (MWC) в 2024 году, а предполагаемая цена составит около 400 долларов.

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Данный информатор постоянно раскрывает мельчайшие подробности, которые зачастую сначала считаются просто домыслами, а затем подтверждаются. Подобная картина наблюдалась с такими продуктами, как Redmi A1, Pixel 7, Pixel 7 Pro и OnePlus 11.