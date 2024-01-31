Новости вокруг предстоящего ежегодного флагмана компании HUAWEI P70 в области фотосъемки набирают обороты.





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Новости вокруг предстоящего ежегодного флагмана компании Huawei в области фотосъемки, серии HUAWEI P70, набирают обороты. Последняя информация касается конфигурации экрана различных продуктов серии, включая P70, P70 Pro и другие устройства.

Согласно заявлению гуру новостей "Digital Chat Station" на своем аккаунте в Weibo, серия HUAWEI P70 будет оснащена 6,58-дюймовым 1,5K LTPO изогнутым экраном для стандартной модели и 6,8-дюймовым 1,5K LTPO изогнутым экраном для high-end модели P70 Pro, что знаменует собой первое использование большего экрана. По слухам, P70 Art будет иметь те же характеристики экрана, что и P70 Pro.

Согласно последней информации, P70 и P70 Pro будут оснащены экранами с четырьмя узкими рамками равной глубины, которые обычно встречаются в последних моделях мобильных телефонов высокого класса, а также 2,5D дизайном. Ожидается, что такой дизайн обеспечит идеальное соотношение площади экрана к площади корпуса и улучшенное поле зрения.

Помимо информации о конфигурации экрана, стало известно, что в серии P70 будет использоваться собственный чипсет Huawei серии Kirin 9000S, который будет поддерживать стандарт 5G. Кроме того, в модуле основной камеры топовых моделей P70 Pro и P70 Art якобы будет использоваться 1-дюймовый сенсор IMX989.

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В преддверии выхода серии HUAWEI P70 поклонники и любители техники с нетерпением ждут новых подробностей и официального подтверждения от Huawei.