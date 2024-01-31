Очередные флагманские смартфоны Samsung понравятся сотрудникам сервисных центров

Как обычно, представленные недавно флагманские смартфоны Samsung очередного поколения являются одними из лучших на Android. На этот раз они смогли порадовать не только высокими характеристиками, но и такой же высокой ремонтопригодностью.

На YouTube-канале PBKReviews смартфон Samsung разобрали и оценили, насколько легко он собирается обратно. Помимо стандартной модели, на этом же канале протестировали S24 Ultra. Оценка ремонтопригодности в обоих случаях составила 9 по 10-балльной системе.

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Знакомство с внутренними компонентами показало наличие крупной испарительной камеры. Её размер вырос по сравнению с камерой в Galaxy S23. В стандартной модели размер камеры не уступает модели Ultra. Для доступа к внутренним компонентам необходимо снять заднюю панель, предварительно хорошо прогрев её.

Крышку объектива каждой камеры можно менять отдельно. Системная плата двухслойная, как и в прошлогодних моделях. Задние камеры снимают проще передних, поскольку последние приклеены.

Для извлечения аккумулятора есть язычок. Намного больше проблем может возникнуть с экраном. Крайне сложно извлечь его и при этом не повредить. С другой стороны, извлекать может потребоваться только уже повреждённый экран.





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Помимо простоты замены компонентов, высокую оценку ремонтопригодности обеспечивает доступность этих компонентов.