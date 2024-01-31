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Как обычно, представленные недавно флагманские смартфоны Samsung очередного поколения являются одними из лучших на Android. На этот раз они смогли порадовать не только высокими характеристиками, но и такой же высокой ремонтопригодностью.
На YouTube-канале PBKReviews смартфон Samsung разобрали и оценили, насколько легко он собирается обратно. Помимо стандартной модели, на этом же канале протестировали S24 Ultra. Оценка ремонтопригодности в обоих случаях составила 9 по 10-балльной системе.
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Знакомство с внутренними компонентами показало наличие крупной испарительной камеры. Её размер вырос по сравнению с камерой в Galaxy S23. В стандартной модели размер камеры не уступает модели Ultra. Для доступа к внутренним компонентам необходимо снять заднюю панель, предварительно хорошо прогрев её.
Крышку объектива каждой камеры можно менять отдельно. Системная плата двухслойная, как и в прошлогодних моделях. Задние камеры снимают проще передних, поскольку последние приклеены.
Для извлечения аккумулятора есть язычок. Намного больше проблем может возникнуть с экраном. Крайне сложно извлечь его и при этом не повредить. С другой стороны, извлекать может потребоваться только уже повреждённый экран.
Помимо простоты замены компонентов, высокую оценку ремонтопригодности обеспечивает доступность этих компонентов.