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Niko4123
Память Samsung GDDR7 будет иметь огромную пропускную способность для GPU следующего поколения
Расписание конференции Международной конференции по твердотельным схемам (ISSCC) включает две записи для презентаций Samsung о предстоящей памяти GDDR7, а в заголовках сессий описывается, что ОЗУ достигает скорости передачи 37 Гбит/с, отчасти благодаря использованию схемы PAM3.

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Производители графических процессоров редко используют самую быструю доступную память. Некоторое время назад компания Samsung анонсировала память GDDR6 со скоростью 24 Гбит/с, но до сих пор никто ее не реализовал. Если предположить, что карта GeForce или Radeon следующего поколения поставляется, скажем, с оперативной памятью 32 Гбит/с, мы получим полную скорость передачи данных 1 терабайт в секунду по 256-битной шине. На более широкой шине, например 384-битной шине Radeon RX 7900 XTX, пропускная способность памяти будет равна 1,5 ТБ/секунду.

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Такая производительность может поставить графический процессор с микросхемами дискретной памяти в прямую конкуренцию графическим процессорам, использующим сложную упаковку для подключения памяти с высокой пропускной способностью. NVIDIA A100 использовала пять стеков HBM2 для достижения скорости 1,51 ТБ/с, хотя на данный момент это немного устаревшая цифра. Последняя карта Зеленой команды суперчип GH200, использует HBM3e для достижения пропускной способности памяти около 4,9 ТБ/секунду.

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Таким образом GDDR7 вряд ли заменит HBM в ближайшее время, но скорее всего, это станет огромным шагом вперед для потребительских видеокарт, когда эта память появится в 2025 году. Вероятно, мы узнаем больше о GDDR7 от Samsung после завершения ISSCC 22 февраля.

#samsung gddr7
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