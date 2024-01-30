Компьютер на Windows 11 может быть очень маленьким

Портативные игровые консоли и компьютеры, вроде NUC, в последнее время пользуются немалой популярностью. Однако, системы под управлением Windows 11 могут быть ещё меньше. Недавно мы узнали, что Windows 11 может весить всего 100 МБ. Теперь оказалось, что её можно запустить внутри компьютерной мыши.

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На YouTube было опубликовано видео, где автор показал попытку превратить мышь в мини-компьютер. Польза от него ограниченная, зато имеется внешний экран.

Автор экспериментировал, и для начала напечатал гигантскую мышь на 3D-принтере. Вместо реальной клавиатуры здесь проецируется виртуальная.

Затем он встроил компьютер внутрь клавиатуры. Такие компьютеры были распространены в 1980-е годы. В данном случае в клавиатуру вошла функциональность мыши, поэтому для перемещения курсора нужно было передвигать всю клавиатуру. Другой отличительной чертой стал наклонный проектор с возможностью отображать изображение размером от нескольких дюймов до 100 дюймов. Если бы клавиатура была неподвижной, можно было пользоваться устройством без обычного экрана.

В итоге экспериментатор внедрил компьютер в мышь чуть крупнее обычной. К её передней панели был прикреплён экран размером несколько дюймов. Вместо полноценной клавиатуры по сторонам мыши находится следующие клавиши: W, A, S, D, пробел, Shift, Control, E и I.





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