Любители DOS могут запустить Windows 11 без всего лишнего

Разработчик урезанной системой Windows под названием Tiny11 поднял планку ещё выше, создав наиболее компактный вариант Windows 11. Правда, работает она не слишком хорошо, но кое-какие команды поддерживает.

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Система способна загружаться при размере менее 100 МБ. В ней нет графического интерфейса и любых графических элементов, так что она вернулась к своим текстовым основам далёкого прошлого.

Разработчики вдохновлялись старым проектом Microsoft под названием MinWin, в рамках которого создавался минималистичный набор компонентов систем Windows Vista и Windows 7. Новая модификация была названа NT-DOS.

Этот мод загружается в аскетичную оболочку и работает только при помощи команд. Он поддерживает некоторые простейшие пакетные файлы, но при этом способен даже на многозадачную работу.





Ранее этот же разработчик смог превратить систему Windows 11 размером 64 ГБ в Tiny11 размером 2 ГБ. Она была установлена на флешку вместимостью 4 ГБ и запущена из буфера кадров видеокарты GeForce RTX 3050.

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NT-DOS пока негде скачать, в отличие от Tiny11.