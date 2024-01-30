OnePlus представила недорогой смартфон с 4 ГБ памяти

На минувшей неделе состоялся анонс международных версий смартфонов OnePlus 12, OnePlus 12R и наушников Buds 3 TWS. Теперь китайский производитель представил более скромный аппарат Nord N30 SE 5G, также для международных продаж. Это устройство на смену выпущенному в 2022 году Nord N20 SE.

Судя по описанию на сайте производителя, аппарат обладает экраном LCD размером 6,82 дюйма с разрешением FHD+. Сзади есть прямоугольный выступ камер. На аппарате отсутствует разъём для наушников и переключатель оповещений.

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Nord N30 SE 5G обладает основной камерой с разрешением 50 Мп. Ему помогает сенсор глубины 2 Мп. Спереди находится камера 8 Мп.

Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 6020 с поддержкой сетей связи 5G. Это значительный шаг вперёд по сравнению с чипом Helio G35 на модели прошлого поколения. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, хранилище 128 ГБ, ёмкость батареи 5000 мАч. Поддерживается беспроводная зарядка мощностью 33 Вт. Смартфон работает на Android 13 с программной оболочкой OxygenOS 13.1.

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Стоимость новинки пока названа не была.