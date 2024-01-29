Honor собирается принять участие в выставке мобильных устройств в Барселоне

Бренд Honor подтвердил своё участие в мероприятии Mobile World Congress в феврале в Барселоне. В этом году выставка пройдёт 26-29 февраля. Китайский производитель запланировал свои анонсы на 25 февраля. 15 февраля в Индии будет представлен смартфон Honor X9b.

Мероприятие Honor состоится в 14:00 по местному времени. Здесь произойдёт глобальный релиз смартфонов линейки Magic 6 и складной модели Magic V2 RSR. В первом случае будет представлена стандартная модель, Pro и Magic 6 Lite.

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Эти устройства были представлены в Китае в январе. Характеристики международных вариантов не должны отличаться. Это означает наличие в двух Magic 6 процессора Snapdragon 8 Gen 3, объёма памяти до 16 ГБ и хранилища до 1 ТБ. Используются экраны AMOLED LTPO размером 6,8 дюйма с максимальной яркостью 1800 нит. Сзади находятся круглые модули камер, а в версии Pro есть камера-перископ 180 Мп с переменной апертурой.

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Складной смартфон станет плодом совместной работы Honor и Porsche. Его характеристики также не отличаются от китайской версии.