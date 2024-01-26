Изначально, модель Magic V2 RSR Porsche Design, появилась в Китае одновременно с глобальным выпуском обычного Magic V2.

Honor понадобилось почти шесть месяцев на выпуск Magic V2 за пределами внутреннего рынка. Несмотря на это, компания не теряла времени и уже представила специальную модель складного устройства мировой аудитории. На заметку, Honor несколько недель назад объявили о Magic V2 RSR Porsche Design в Китае по цене 15 999 юаней (примерно 199 000 рублей), что на 7 000 юаней (около 87 000 рублей) дороже, чем Magic V2, который продается с июля 2023 года.

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Функционально Magic V2 и Magic V2 RSR идентичны: оба устройства имеют два LTPO OLED-дисплея с частотой 120 Гц, четыре высококачественные камеры, чипсет Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор емкостью 5000 мА*ч. Honor добавляет, что Magic V2 RSR также является первым смартфоном, использующим NanoCrystal Shield. Данная технология защиты от царапин предположительно имеет оценку "более семи" по шкале твердости минерала Мооса. К сожалению, компания пока не раскрыла подробности об этой технологии. Однако Honor утверждает, что она обеспечивает "десятикратное повышение устойчивости к царапинам", хотя без уточнений. При этом Honor заявила, что более подробная информация о дате выхода и ценах Magic V2 RSR будет раскрыта в ближайшее время.

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При всём этом, Honor сейчас выпускает обычную версию Magic V2 в Европе и Великобритании, и сегодня подтверждена возможность предварительного заказа в этих странах. Судя по всему, Honor провела некоторый ребрендинг Magic V2 RSR Porsche Design для его глобального выпуска. На китайском веб-сайте устройство все еще упоминается со старым названием, но на английском и немецком языках компания называет специальную модель PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR.