Realme 12 Pro получил изогнутый дисплей и телеобъектив

В понедельник состоялся международный анонс серии смартфонов Realme 12 Pro. В неё вошли стандартная модель и аппарат Realme 12 Pro Plus.

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Эти аппараты получили похожий внешний вид, но внутренние характеристики у них имеют различия. Как и прошлогодние модели, новые устройства могут привлечь внимание дизайном и камерами.

Внешний вид здесь напоминает премиальные часы. Задняя сторона выполнена из искусственной кожи, здесь находится большой модуль камер. Толщина корпуса равна 8,75 мм, весит он примерно 190 г.

Экран представляет собой изогнутую панель OLED размером 6,7 дюйма. Разрешение у него 2412 x 1080, частота 120 Гц, частота дискретизации сенсорного касания 240 Гц. Поддерживаются 10-битные цвета, ШИМ с частотой до 2160 Гц и максимальная яркость яркость 950 нит.

Устройство оснащено процессором Snapdragon 6 Gen 1, системой Android 14 и оболочкой Realme UI 5.0. Сзади находится основная камера с сенсором Sony IMX882 с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией. Рядом есть камера телефото Sony IMX709 32 Мп с 2-кратным зумом и оптической стабилизацией. Также здесь находится сверхширокоугольная камера 8 Мп. Разрешение передней камеры составляет 16 Мп.

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Среди других характеристик два стереодинамика с Dolby Atmos, сканер отпечатков под экраном, батарея 5000 мАч и проводная зарядка 67 Вт. Предлагаются конфигурации 8/128 ГБ и 8/256 ГБ за $315 и $325, по крайней мере в Индии. Выпускаются синий и бежевый цветовые варианты.