Готовятся к релизу смартфоны серии Realme 12 Pro

В ближайшие дни должен состояться международный релиз смартфонов Realme 12 Pro. В преддверии этого события модель Realme 12 Pro 5G протестировали в одном из наиболее популярных бенчмарков, что позволило узнать его ключевые характеристики.

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29 января состоится анонс моделей Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+. Первый из них протестировали в бенчмарке Geekbench, а на прошлой неделе там уже побывала версия Pro+.

На этот раз аппарат фигурирует под модельным номером RMX3842. Результат одноядерного тестирования составил 898 баллов, многоядерного 2759 баллов. Устройство работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 1 с графическим чипом Adreno 710. Объём оперативной памяти составлял 8 ГБ, установлена система Android 14 с программной оболочкой Realme UI 5. На этом сведении о характеристиках из бенчмарка заканчиваются.

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Китайская сертификационная организация 3C ранее показала, что аппарат будет обладать зарядкой мощностью 67 Вт. Организация TENAA позволила узнать об использовании панели AMOLED размером 6,7 дюйма с разрешением Full HD+. Также в состав этой серии смартфонов должен войти аппарат Realme 12 Pro Max.