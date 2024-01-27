Ранее модели Realme 12 Pro и 12 Pro+ должны были иметь один и тот же сенсор основной камеры, а именно Sony IMX890

Realme объявила о предстоящем выпуске своей новой серии смартфонов Realme 12 Pro, премьера которой запланирована на 29 января. В связи с этим производитель активно сообщает ключевые характеристики устройства перед его официальным релизом. Предварительно предполагалось, что модели Realme 12 Pro и 12 Pro+ будут обладать одним и тем же датчиком основной камеры, а именно Sony IMX890. Однако на скриншоте выше предоставленным производителем можно видеть, что у 12 Pro будет использоваться другой датчик для основной камеры.

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Смартфон Realme 12 Pro+ будет оснащен датчиком Sony IMX890, который широко применяется в флагманских моделях. В то же время Realme 12 Pro будет оснащен совершенно новым датчиком камеры — sony imx882. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что датчик imx882 полностью идентичен датчику Lyt-600, применяемому в таких телефонах, как Oppo Reno 11 5G и Vivo S18E, доступных на рынке Китая.

У задней камеры на модели 12 Pro+ будет 64-мегапиксельный перископный телеобъектив OV64B с 3-кратным оптическим зумом. В то же время ожидается, что модель 12 Pro будет оснащена 32-мегапиксельным телеобъективом. Обе модели, по предварительным данным, будут иметь 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

По информации, Realme 12 Pro и 12 Pro+ получат фронтальные камеры с разрешением 16 и 32 мегапикселя соответственно. Версия Pro может быть оснащена чипсетом Snapdragon 6 Gen 1, в то время как Ppro+ будет оснащен Snapdragon 7s Gen 2.

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Предполагается, что серия может быть оснащена 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED FHD+ с частотой 120 Гц, до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.