Узнайте причины, с которыми знаменитый немецкий автопроизводитель безуспешно борется уже второй год подряд.

Volkswagen снова сталкивается с простоями на некоторых заводах по производству электромобилей. По информации, предоставленной немецкими СМИ, проблемы неизменно вызваны нехваткой двигателей и снижением интереса к электромобилям.

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Все указывает на то, что Volkswagen и в этом году придется столкнуться со многими проблемами. По информации, предоставленной немецкой компанией западным СМИ, производитель до сих пор борется с нехваткой новых электродвигателей на заводе комплектующих в Касселе. Это означает, что как минимум три завода Volkswagen — в Цвиккау, Эмдене (Чехия) и Млада-Болеславе (Чехия) — еще какое-то время не выйдут на полную мощность.

Как стало известно, производство электродвигателей APP550 на заводе Volkswagen Group Components в Касселе в настоящее время возможно лишь в ограниченных масштабах. Это напрямую приводит к простоям на сборочных линиях электромобилей, где производятся такие модели, как VW ID.4 и ID.5 и Audi Q4 e-tron.

По словам людей, знакомых с нынешними трудностями компании, проблема заключается в системе производства статоров для упомянутых двигателей. По этой причине заводу удается достичь лишь 30% от планируемой производственной мощности. И неизвестно, когда ситуация в Касселе полностью стабилизируется.

Это не первый случай, когда у немецкой компании возникают проблемы с производством своих электромобилей. В прошлом году СМИ неоднократно распространяли информацию о приостановке производства на заводах концерна Volkswagen. В конце сентября компания была вынуждена ограничить производство Volkswagen ID.3 и Cupra Born на двух своих заводах.

Однако тогда решение немецкого производителя было вызвано ослаблением интереса к электромобилям. Причиной такого положения дел стала безудержная инфляция в Европе, а также решения немецких властей и правительств других европейских стран ограничить и систематически отзывать многочисленные субсидии и скидки на покупку электромобилей. Немаловажную роль сыграла и постоянно растущая конкуренция со стороны китайских производителей, предлагающих гораздо более дешевые аналоги немецких автомобилей.

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В настоящее время продажи электромобилей группы Volkswagen ниже в среднем на 60% от предполагаемого уровня.