Дизайн процесса установки Windows 11 немного изменился

Компания Microsoft в своём канале Canary представила очередную сборку операционной системы Windows 11 под номером 26040. Главное изменение здесь многие пользователи никогда не заметят, другие могут увидеть раз или два. Речь идёт об изменениях во внешнем виде первоначальной настройки в процессе установки системы. Дизайн оставался примерно одинаковым со времён Windows Vista.

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Теперь процесс настройки напоминает работу с приложением Media Creation Tool. Вместо фиолетового фона отображается чёрно-белый. Первым шагом является выбор языка, региона и методы ввода. Прежняя кнопка «Установить» исчезла.

На следующем этапе можно выбрать между «Установить Windows 11», «Восстановить мой компьютер» или «Запустить устаревшую версию». Последнее возвращает прежний экран настройки. Если выбрать первый вариант, будет показано предупреждение об удалении данных.

По-прежнему есть экран «Ключ продукта» и здесь сохранилась кнопка «У меня нет ключа продукта». Остались привычные варианты выбора раздела для установки системы, несмотря на изменение цветов. Здесь можно обновлять список доступных разделов, загружать драйвер, создавать, форматировать, удалять разделы.

На последнем экране проверяется сделанный ранее выбор и упоминается зависимость операционной системы от аппаратных компонентов. В результате компьютер может поддерживать не всю функциональность. Нажатие на кнопку «Проверить характеристики устройства» не показывает характеристик компьютера.

Далее открывается не похожий на прежний экран установки. Здесь есть одна кнопка для отмены установки. Если установка происходит на неподдерживаемый компьютер, появляется сообщение об этом, но без подробностей.