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10test
Обновление Windows 11 kb5034204 исправляет меню «Пуск», ошибки видеочата и многое другое
Также устранена проблема, из-за которой средство устранения неполадок не работало должным образом

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Недавно произошло обновление операционной системы Windows 11, в котором было внесено множество исправлений для версий 23H2 и 22H2. Это обновление решает проблему, связанную с видеочатами, а также проблему с меню "Пуск".

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Новый патч с кодовым названием kb5034204 только что стал доступен для пользователей. Тем не менее, следует отметить, что это предварительное обновление, находящееся на стадии бета-тестирования.

Одно из ключевых исправлений, которое было внесено, связано с ошибкой возникающей при видеозвонках. Ошибка была устранена, и теперь видеозвонки должны быть более стабильными.

Для пользователей использующих Bluetooth-наушники с поддержкой технологии Bluetooth Low Energy (BLE) и столкнувшихся с проблемой пропадания звука при прослушивании музыки, данная проблема также была исправлена с помощью обновления kb5034204. Также была устранена проблема с телефонными звонками через Bluetooth, когда звук не проходил через компьютер при ответе на звонок.

Microsoft также исправила ошибку, связанную с неработающей функцией поиска в меню "Пуск". Кроме того, была устранена проблема, из-за которой средство устранения неполадок не работало должным образом. 

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Кроме того, были внесены и другие исправления, в том числе исправление для галереи в "Проводнике", из-за которой нельзя было закрыть всплывающую подсказку. Полный список всех исправлений можно найти в документации поддержки от Microsoft.

#windows 11 #проводник #пуск #обновление kb5034204
Источник: techradar.com
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