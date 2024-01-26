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В 2023 году Tesla поставила немногим менее 2 млн электромобилей
Tesla рассказала о планах на нынешний год

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Минувший год оказался очередным удачным годом для компании Tesla. В рамках телеконференции она рассказала о финансовых результатах всего года и последнего квартала.

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За квартал было выпущено 494989 электромобилей, а продано 484507 экземпляров. Большая часть поставок пришлась на Model 3 и Model Y, которых было продано 461538 экземпляров.

Всего за год было выпущено 1808581 электромобилей. Из них на долю Model 3 и Model Y пришлось 1739707 экземпляров. Model S, Model X и Cybertruck вместе набрали всего 68874 экземпляра.

На заводе в североамериканском Фримонте было выпущено 560000 электромобилей. Model Y является самым популярным электромобилем мира при начальной стоимости $43990. Их было продано свыше 1,2 млн.

Недавно сообщалось, что в следующем году будет представлен новый компактный кроссовер под кодовым именем Redwood. Производитель обещает применять самые передовые технологии, которых нет у конкурентов.

Также говорится о высоком спросе на Cybertruck. Компании может быть трудно удовлетворить этот спрос, но она надеется реализовать все заказы в этом году.

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Совокупный доход компании в минувшем квартале составил $25,17 млрд, что означает рост на 3%. Это меньше, чем прогнозировали некоторые аналитики. Автопроизводитель считает, что в этом году рост может быть ниже ожидавшегося. В результате такого прогноза акции компании подешевели на 6%.

#tesla #электромобили
Источник: carbuzz.com
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