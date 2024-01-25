Компания Илона Маска Tesla на протяжении 2023 года не покупала и не продавала BTC.

Tesla инвестировала $1,5 млрд в биткоин зимой 2021 года. И в то время это решение не только способствовало тому, чтобы BTC стал известен и востребован в мейнстриме, но и говорило о долгосрочных инвестициях автогиганта. Ходили слухи, что биткоин будет рассматриваться как платежное средство «в ближайшем будущем».

Согласно новому финансовому отчету, компания Tesla не стала продавать или покупать биткоины в 2023 году. На балансе автогиганта Илона Маска по-прежнему находится BTC на сумму $184 млн. Об этом 25 января пишет портал forklog и другие СМИ.

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Ранее компания всегда осуществляла операции с криптовалютой. В 2021 году от продажи части своего биткоин-портфеля производитель электромобилей получил прирост в $101 млн. Это чистая прибыль, а всего было продано биткоинов на $272 млн. В то же время Tesla документировала чистый отток денежных средств в размере $1,2 млрд, который был использован для покупки криптовалют.

Как упоминалось, компания впервые в феврале инвестировала $1,5 млрд в биткоин. Сразу после этого BTC резко вырос в цене. Когда стало известно об инвестициях в биткоин, Tesla объявила, что в будущем автогигант также будет принимать цифровые монеты в качестве средства платежа и либо ликвидировать, либо удерживать активы, полученные таким образом.

Год спустя, в 2022 году, Tesla смогла показать хорошие показатели. Продажи в размере $16,9 млрд были немного выше прогнозов аналитиков, а прибыль в размере $2,26 млрд была примерно на $500 млн больше, чем ожидалось. Однако биткоины все равно пришлось продать. Причина распродажи BTC кроется в Китае, где ужесточились антиковидные меры, и автогигант терпел убытки из-за приостановки производства.

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Маск не исключает, что Tesla снова сделает более крупные инвестиции в криптоактивы, а также подтвердил, что компания продолжит держать Dogecoin. Тем не менее, он также назвал криптоактивы «интермедией» — есть более важные вещи, на которых следует сосредоточиться. Разработчики должны переключиться на экологически чистые источники энергии, это главный приоритет Tesla. Конечно, это не согласуется с тем фактом, что биткоин считается большим потребителем энергии.