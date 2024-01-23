Основы дизайна Porsche 911 меняются, но стиль продолжает сохраняться

На очередной снежной дороге наблюдательные журналисты заметили тестирование нового автомобиля Porsche 911 992.2. Камуфляжа у него было минимум, благодаря чему удалось хорошо разглядеть детали, включая передний бампер. Этот автомобиль уже наблюдали примерно год назад.

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Среди прочего есть изменения в фарах. Задние фонари над бампером более тонкие, а выхлопные трубы располагаются ближе к центру. Под задним ветровым стеклом поменялась форма вентиляционных отверстий.

Аналогового тахометра больше не будет, а в остальном изменении минимальные, за исключением нескольких новых расцветок. Зато водители могут почувствовать разницу в рулевом управлении и шасси. Про двигатели пока ничего неизвестно.

Слухи утверждают, что обычные модели 911 ниже GT3 продолжат получать двигатели с турбонаддувом с оптимизациями эффективностями и мощности благодаря гибридной системе. Модель GTS может получить безнаддувный двигатель.

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Возможно, дополнительная информация будет оглашена после анонса Macan EV на этой неделе.