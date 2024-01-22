За неделю до анонса электромобиля Macan Porsche тестирует электрический вариант Cayenne

От автопроизводителя Porsche ждут анонса Macan EV, а пока было замечено проведение испытаний электрического варианта Porsche Cayenne. О существовании подобной модели стало известно в начале прошлого года. Тогда руководство компании говорило, что обновлённый вариант ICE Cayenne будет последним, и затем ему на смену придёт электромобиль.

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Испытания пока только начинаются, но из них можно понять, что Porsche работает над электромобилем всерьёз. Здесь используется модифицированный кузов Macan EV, поскольку применяется прежняя архитектура Premium Platform Electric (PPE). При этом новая модель будет длиннее и шире.

Вице-президент по стилю Михаэль Мауэр напоминает, что новые спортивные автомобили должны сразу быть узнаваемыми как относящиеся к линейке Porsche. При этом у них должна быть и новизна. Всё это верно и в случае с Cayenne EV.

Появления данного электромобиля ждут не раньше 20026 года. PPE представляет собой 800-вольтовую архитектуру. Porsche собирается обеспечить время зарядки от 5% до 80% менее чем за 25 минут. В ранних версиях своих электромобилей Porsche надеется достичь мощности 600 л.с и свыше 737 Нм крутящего момента. Последующие электромобили должны быть ещё более мощными, поскольку нормой становятся значения 1000 л.с.

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Этот электромобиль будет у Porsche не единственным. Готовится электрический преемник модели 718, а также крупный премиальный внедорожник K1. К 2030 году 80% моделей этого автопроизводителя должны быть электромобилями.