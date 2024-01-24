Новый кроссовер Tesla начнут производить в середине будущего года

Согласно последней информации, автопроизводитель Tesla готовит компактный электрический кроссовер. Сейчас данный автомобиль известен под кодовым именем Redwood. Информационное агентство Reuters говорит о начале его производства в середине 2025 года. Ещё в прошлом году Tesla отправила поставщикам комплектующих запросы. Из них следует, что еженедельный объём производства прогнозируется на уровне 10000 автомобилей.

реклама

В мае прошлого года на собрании акционеров компании Илон Маск говорил, что ведётся работа над двумя новыми моделями. Их совокупные продажи могут достигать 5 млн экземпляров в год. Тогда было сказано, что дизайн и технологии этих электромобилей превосходят доступные в настоящее время предложения.

Tesla давно обещает выпустить электромобиль по цене $25000. Маск сначала отказался от этой затеи, потом снова возродил её. В настоящее время наиболее дешёвая Model 3 предлагается в США за $38990. Источники Reuters не назвали цену на электромобиль, которому посвящена данная новость.

24 января состоялась телеконференция Tesla и одним из главных вопросов инвесторов были сроки появления новых моделей электромобилей. Model 3 и Y считаются уже достаточно устаревшими, поэтому потенциальные покупатели хотят получить что-то более современное.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пока же продолжаются продажи Cybertruck EV. Этот автомобиль был встречен неоднозначно. Кто-то хвалит его за оригинальность внешнего вида и производительность, другие критикуют качество.