Наличие бортовых камер смущает правительство с точки зрения информационной безопасности.

Озабоченность китайских властей вопросами национальной безопасности с точки зрения способности электромобилей Tesla собирать визуальную информацию со своих бортовых камер возникла не вчера, но постепенно она усиливается и приводит к дополнительным ограничениям на эксплуатацию машин этой марки, которые производятся на предприятии в Шанхае и достаточно распространены на местном рынке по сравнению с продукцией других зарубежных производителей электромобилей.

В прошлом году, как отмечает Nikkei Asian Review, компания Tesla по требованию властей КНР запустила центр обработки данных на территории страны, который локально хранит всю обрабатываемую визуальную информацию, получаемую от местных электромобилей этой марки. Автопроизводитель уверяет, что видеозаписи с бортовых камер, которые создаются при нахождении машины на стоянке со включенным режимом охраны, накапливаются на внутреннем накопителе с интерфейсом USB, доступ к которому нельзя получить удалённо.

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Источник изображения: Tesla

И всё же, подобные меры предосторожности не мешают китайским властям ограничивать въезд электромобилей Tesla не только на территорию оборонных предприятий и военных частей, но и учреждений культуры, где проводятся массовые мероприятия и выставки. Машины Tesla не разрешается оставлять на стоянке многих аэропортов и в окрестностях пенитенциарных учреждений. В отдельных случаях автовладельцы заблаговременно предупреждаются соответствующими сообщениями при подъезде к охраняемым территориям и общественным местам, что позволяет им припарковать свою Tesla на некотором удалении.

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Добавим, что электромобили китайских марок собирают о своих владельцах ничуть не меньше информации, поскольку многие из них оснащены не только функцией видеорегистратора с круговым охватом и режимом записи тревожных событий на стоянке, но и комплектуются обращённой к водителю камерой, следящей за его состоянием и распознающей автовладельца в лицо. На некоторых моделях водитель может по команде делать селфи-фотографии, но нет никакой гарантии, что никто не делает их без его ведома. Подобная практика китайские власти не смущает, поскольку речь идёт о продукции национальных автопроизводителей, которые используют локальную информационную инфраструктуру.