Представлен аппарат эпохи BlackBerry с экраном на электронных чернилах

Мало кому известная компания Minimal представила смартфон, задачей которого является обеспечение самой базовой функциональности без того, чтобы его обладатели пялились в экран с утра до ночи. Устройство Minimal Phone должны приобрести ценители эффективности и простоты.

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Здесь есть физическая клавиатура QWERTY и дисплей E-Ink для понижения нагрузки на глаза, что также способствует более качественному сну. Наличие клавиатуры сразу наводит на мысль о смартфонах BlackBerry.

Ёмкость батареи составляет 4000 мАч, чего должно хватать на четыре дня работы. Полностью аппарат заряжается за час, за полчаса до 80%. Какая здесь применяется операционная система, пока не сообщается.





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Подобные смартфоны не являются новой идеей. Можно вспомнить такие аппараты, как The Light Phone, Palm Phone и Nokia 150, в некоторых из которых не было даже доступа в интернет. В обычных смартфонах хватает элементов управления для избавления от зависимости, остаётся найти силу воли на их применения. С помощью этих элементов можно отключить оповещениz и уведомления от сервисов и приложений, установить время отхода ко сну, включить по расписанию режим «Не беспокоить». Проще же всего просто чаще откладывать аппарат в сторону и заниматься другими делами.