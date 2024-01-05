Несмотря на то, что в мире смартфонов преобладали сенсорные экраны, все еще есть те, кому не хватает форм-фактора BlackBerry для более быстрого набора текста.

iPhone с физической клавиатурой, который мы помним по телефонам BlackBerry, вероятно, никогда не появится в ассортименте компании Apple. Однако на помощь приходит новый гаджет, который компания Clicks Technology представит на выставке CES 2024. Это специальный чехол с клавиатурой, в который можно поместить iOS-смартфон.

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Это клавиатура от Clicks Technology, которая входит в состав специального чехла для iPhone. При помещении в такой гаджет телефон Apple открывает доступ к физическим клавишам в раскладке QWERTY. Гаджет предлагает доступ к сочетаниям клавиш iOS, включая CMD+H, которое переводит на главный экран, и CMD+Пробел, которое запускает окно поиска.

Гаджет Clicks Technology не нуждается в дополнительном источнике питания, поскольку работает на основе интерфейса USB C от нового iPhone 15, к которому он подключен. Также существует вариант со старым разъемом Lightning для предыдущих моделей Apple. Кроме того, производитель позаботился о подсветке клавиш, что облегчает использование в темноте.

Clicks — первое устройство бренда Clicks Technology, основанного Фишером (MrMobile с YouTube) и Кевином Михалюком, но цена у него не низкая. Гаджет был оценен в $139 США. Предварительная продажа в настоящее время ведется через сайт производителя. На выбор предлагается два цветовых варианта: BumbleBee и London Sky. Заказы будут выполняться с февраля.

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Компания подготовила специальное мобильное приложение для Clicks. Вскоре оно будет доступно для загрузки через App Store. Гаджет представят во время выставки CES 2024 в Лас-Вегасе, которая пройдет 9-12 января.