Появились сведения о возможностях основной камеры будущего главного смартфона iPhone 16

Согласно последней информации, выходящий осенью смартфон iPhone 16 Pro Max получит специальный сенсор Sony IMX903 размером 1/1,14 дюйма с разрешением 48 Мп и технологией двухслойных транзисторов. За счёт поддержки 14-битного АЦП и DCG качество изображения с этой камеры вырастет по сравнению с тем, на что способен iPhone 15 Pro Max.

Также новый смартфон получит телеобъектив с перископом. У него будут изменения в дизайне, поскольку кривизна краёв дисплея вырастет.

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Известный аналитик Минг-Чи Куо предсказывает применение гибридных линзовых модулей с использованием формованного стекла и пластика 1MG + 7P. Размер экрана должен составлять 6,9 дюйма.

В модели iPhone 16 Pro должно быть две камеры по 48 Мп, впервые у Apple. Также здесь будет телеобъектив 12 Мп с тетрапризмой, как на iPhone 15 Pro Max.

У камеры должна появиться специальная кнопка Nova, которая будет использоваться в процессе видеосъёмки. Это будет емкостная кнопка с датчиком давления.

Два аппарата iPhone 16 Pro продолжат использовать титан премиум-класса 5 (Ti-6Al-4V). Не исключено появление новых цветовых вариантов устройств.

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За производительность будет отвечать процессор A18 Pro. Также ожидается поддержка Wi-Fi 7 и модем Qualcomm Snapdragon X75 со скоростью входящего подключения 5G 7,5 Гбит/с. Батарея с применением графена может иметь ёмкость 3355 мАч, а мощность зарядки способна достигать 40 Вт.