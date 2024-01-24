Как сообщает, связано это с монополией оплаты сервисов в App Store





В январе текущего года Федеральная Антимонопольная Служба наложила на крупнейшую американскую компанию Apple штраф в размере примерно 1.2 млрд рублей (почти $13.65 млн). Компания выплатила указанную сумму 19 января, и деньги, согласно ФАС, пойдут непосредственно в российский бюджет.

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Этот штраф является далеко не первым случаем, когда Apple вносит свой вклад в российскую казну с начала конфликта, начавшегося в начале 2022 года. В феврале того же года, согласно сообщению ФАС, компания выплатила штраф в размере 906 млн рублей (12.12 млн долларов) в рамках антимонопольного дела, в котором было заявлено, что Apple злоупотребила своим доминирующим положением, распространяя приложения через свою операционную систему iOS, что дало ей конкурентное преимущество. Apple заявила, что "категорически не согласна" с этим решением.

Газета Financial Times сообщает, что для оплаты штрафов, назначенных российским правительством, американским компаниям необходимо получить разрешение от Управления по контролю за иностранными активами, подразделения Министерства финансов США, которое отвечает за обеспечение соблюдения правил торгового контроля.

Apple стала одной из многих западных компаний, которые прекратили продажи продукции в России после конфликта на Украину, однако App Store и некоторые сервисы подписки до сих пор работают. Это происходит, несмотря на призывы украинского правительства заблокировать App Store в России. Россияне также могут приобретать iPhone, ввозимые из других стран. До начала конфликта Apple занимала третье место по продажам телефонов в России.

Кроме того, Россия оштрафовала западные компании за то, что они не хранят свои данные на территории страны. Так, Airbnb, Pinterest и Twitch были оштрафованы на 2 млн рублей (38113 долларов США) каждая, а в июне текущего года штраф в размере 1 млн рублей (19057 долларов США) получила компания UPS.

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Apple и Министерство финансов США отказались комментировать последний штраф, наложенный российскими властями. Пока неясно, планирует ли Apple разрешить российским разработчикам приложений для iOS использовать альтернативные способы оплаты, как это было сделано в США.