MatePad 13.2 выпускается на разных процессорах

В декабре компания Huawei представила для международных продаж планшет MatePad Pro 13.2 с дисплеем OLED и собственным процессором Kirin 9000s. Как оказалось, в некоторых странах применяются другой процессор этого же производителя, прежде неизвестный.

В частности, в Малайзии, Италии и Саудовской Аравии в этом планшете обнаружилась система на чипе Kirin 9000W. В чём состоит её отличие от Kirin 9000s, в данный момент неизвестно.

реклама

Среди других характеристик планшета разрешение экрана 2880 x 1920 пикселей и максимальная частота 120 Гц. Дисплей занимает 94% передней части корпуса. Имеется совместимость со стилусом M-pen с 10000 степеней нажатия и нулевой задержкой.

На задней панели располагается круглый модуль для двух камер с разрешением 13 Мп и 8 Мп. Разрешение передней камеры составляет 16 Мп, имеется также сенсор Time-of-Flight. Доступно шесть двухканальных динамиков с поддержкой объёмного звука.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Максимальный объём оперативной памяти составляет 12 ГБ, объём хранилища 512 ГБ. Применяется система жидкостного охлаждения площадью 52000 кв мм. Ёмкость батареи составляет 10100 мАч при мощности зарядки 88 Вт. Установлена система HarmonyOS 4.