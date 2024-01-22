Слухи с Weibo от различных инсайдеров проливают свет на сроки и характеристики запуска Huawei P70.

Китайская компания Huawei готовится представить свою новую флагманскую серию смартфонов Huawei P70. Появившаяся информация раскрывает некоторые детали о дебюте Huawei P70, включая сроки выпуска и некоторые характеристики. Источники из Китая сообщают о возможном запуске серии Huawei P70 в конце марта или начале апреля следующего года. Предполагается, что глобальный релиз моделей может занять некоторое время после начала продаж в Китае.

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Известный инсайдер "Digital Chat Station" сообщает о некоторых ключевых особенностях Huawei P70. Предполагается, что у смартфона будет OLED-дисплей с изгибом на четырех углах и разрешением 1,5K. Размер экрана составит 6,7 дюйма. Кроме того, ожидается, что у Huawei P70 будет тройная задняя камера. В основном модуле камеры будет использован 50-мегапиксельный сенсор OV50H от OmniVision с регулируемой диафрагмой. Размер пикселя составит 1,2 мкм, а размер сенсора – 1/1,3 дюйма. Также Huawei P70, возможно, будет оснащаться 1-дюймовым сенсором для сверхширокоугольной камеры, что может значительно улучшить возможности фотосъемки по сравнению с предыдущей моделью.

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Также в слухах говорится, что новая серия Huawei P70 будет работать на новом процессоре Kirin 9010, разработанном Huawei HiSilicon. Ожидается, что серия будет включать в себя три модели: Huawei P70, Huawei P70 Pro и Huawei P70 Pro Art. Пока неясно, будут ли все эти характеристики применимы ко всем моделям или только к версиям Pro.