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devchidable
Клавиатура Google теперь поддерживает стилус на этих планшетах Android
Последним изменением внешнего вида клавиатуры Gboard было обновление навигационной панели на вкладке эмодзи и новый вид настроек в стиле Android.

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Компания Google начала тестировать функцию поддержки рукописного ввода стилусом для Gboard на планшетах в августе 2023 года, и ранее она была доступна только нескольким бета-тестерам. Теперь, как сообщается, технологический гигант начал выкатывать функцию для планшетов Android, поддерживающую письмо стилусом.

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Согласно сообщению инсайдера Мишаала Рахмана на социальной медиаплатформе X, Google наконец-то начинает внедрять поддержку рукописного ввода стилусом для Gboard и работает над планшетом Pixel Tab.

По данным издания 9to5Google, последняя бета-версия (13.7) Gboard на планшетах Pixel и Samsung теперь поддерживает функцию письма стилусом. Функция также работала на планшете Samsung Galaxy Tab S8 под управлением Android 14.

Пользователи планшетов Samsung и Pixel могут найти новое меню «Писать в текстовых полях» в настройках Gboard. Это меню объясняет, как пользовательский почерк будет преобразован в текст, который юзер сможет редактировать или удалять. Здесь же пользователи могут запустить учебное пособие, нажав кнопку «Попробовать». Вот действия по редактированию, которые будут доступны пользователям:

  • Удалить: «Используйте стилус, чтобы нацарапать букву, слово или фразу для удаления».
  • Выбрать: «Нарисуйте круг вокруг буквы, мира или фразы, чтобы выделить их».
  • Вставить: «С помощью стилуса нарисуйте каретку или стрелку в том месте, где вы хотите добавить новый текст».
  • Присоединиться: «Нарисуйте "|" [вертикальную линию] между текстом, чтобы вставить пробел или объединить текст до и после пробела».
  • Новая строка: «Проведите стилусом вниз, затем влево, чтобы перенести текст на новую строку».

 

Когда пользователи попробуют писать с помощью этой функции, они смогут увидеть плавающую панель инструментов клавиатуры с клавишами Delete, Enter, Emoji (плавающее окно) и клавишей-гамбургером, которая отмечает текущий язык (если установлено несколько языков). Здесь будут доступны ярлыки:

    1. Настройки.
    2. Попробовать демонстрацию рукописного ввода.
    3. Показать экранную клавиатуру: Мини-плавающая клавиатура.
    4. Показать буфер обмена.
    5. Показать перевод.
    6. Выбор языка.

 

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Компания Google также позволит пользователям перемещать панель в форме таблетки в любое место экрана. Однако по умолчанию она будет располагаться по периметру, при этом будут предложены вертикальная и горизонтальная компоновки. Когда она будет прикреплена к нижней части, на экране появится постоянная полоса. В других настройках пользователи смогут регулировать скорость написания и ширину штриха.

#android #google #планшеты #devchidable #gboard #стилус #экранная клавиатура
Источник: 9to5google.com
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