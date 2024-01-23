Riot Games сокращает свой персонал на 11%

Американский разработчик видеоигр, компания Riot Games, объявила о сокращении 530 сотрудников по всему миру, что равнозначно 11% от общего количества её сотрудников. Об этом появилось два объявления, для публики и для сотрудников. Во втором случае описываются выходное пособие и льготы.

Также было сказано о закрытии издательского лейбла Riot Forge. Он работал над шестью видеоиграми, в число которых входила Bandle Tale: A League of Legends Story. Её релиз был запланирован на 21 февраля. Лейбл прекратит работу после издания Bandle Tale.

реклама

Ещё было сказано, что карточная игра Legends of Runeterra, представленная в 2020 году, не слишком хорошо проявляет себя в финансовом плане. Команда её разработчиков будет уменьшена, а ставка будет сделана на наиболее популярный однопользовательский режим игры под названием «Путь чемпионов».

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В минувшем году в индустрии видеоигр работы лишились около 9000 человек. Embracer Group и Unity уволили около 900 сотрудников, Epic Games около 830 человек, а EA более 1000 сотрудников. Возможно, в наступившем году череда увольнений будет продолжена.