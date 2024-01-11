Всего компания ликвидирует 1800 рабочих мест

В рамках амбициозных стратегических изменений, в январе 2023 года компания Unity объявила о внушительном сокращении своего персонала. На долю 25% штата, что составляет 1800 сотрудников по всему миру, распространится эта волнующая новость. Это масштабное сокращение, ставшее самым крупным в истории Unity, стало неотъемлемой частью их стратегии адаптации к вызовам современной индустрии.

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Источником этой информации является внутренний документ, ссылаясь на который, Reuters доложило об этом событии 8 января 2023 года. Завершение процесса сокращения персонала ожидается к марту 2024 года, затрагивая различные команды Unity по всему миру.

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Эта новость последует за решением Unity о "перезагрузке бизнеса", объявленной в ноябре 2023 года. Этот план включает закрытие офисов в 14 городах мира. Исполняющий обязанности главы компании, Джеймс Уайтхерст, подчеркнул, что эти стратегические шаги необходимы для выравнивания бизнеса Unity с изменениями в индустрии, особенно в свете перехода к модели оплаты за каждую загрузку. Ожидается, что эти изменения укрепят позиции Unity в конкурентной среде разработки программного обеспечения.