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NTDEV также является создателем "tiny11", специализированной версии Windows 11, которая обеспечивает бесперебойную работу системы с 2 ГБ ОЗУ. Основное различие между одним проектом и другим заключается в том, что tiny11 по-прежнему почти полноценно функционирует как Windows 11, а этот проект - нет. Конечно, загружается рабочий стол Windows 11, и вы даже можете немного работать в многозадачном режиме, но из-за крайней нехватки вспомогательных служб и драйверов подавляющее большинство программного обеспечения не будет работать в этой системе, не говоря уже об установке нового оборудования.
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Можно много говорить об оптимизации программного обеспечения. К сожалению, современное программное обеспечение часто разрабатывается с мыслью о том, что оптимизация не очень важна, учитывая многогигагерцовый, многогигабайтный и многоядерный статус типичных ПК в наши дни.
Подавляющее большинство драйверов и служб Windows 11 были удалены или отключены.