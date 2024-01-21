Bild: Mercedes-Benz планирует продать все свои автосалоны в Германии. Для этого концерн намерен начать переговоры с возможными новыми операторами

Началась новая эра в автомобильной индустрии: немецкий автогигант Mercedes-Benz объявил о продаже всех своих автосалонов в Германии. Одним из ключевых факторов, нанесших удар по Mercedes-Benz, стали экономические санкции против России. Руководство компании решило закрыть свой бизнес в России и это стоило им потери в два миллиарда долларов.

Германия, стремясь стать энергетически независимой, отказалась от российского газа, и это сразу сказалось на стоимости производства автомобилей Mercedes-Benz. Цены на производство стали слишком высокими, а значит, и цены на автомобили ушли в небеса. К сожалению, это означает, что для простых немцев, марка "Мерседес" стала недоступной. Это был яркий пример того, как экономические решения влияют на потребительский спрос. Но Mercedes-Benz не сдается. Управляющие автоконцерна адаптируются к переменам и ищут новые пути для развития. И вот, "Мерседес" находит свое спасение в стремительно растущем Китае. Они уже открыли производство грузовиков в этой стране и собираются совместно с китайской компанией Geely начать производство нового двигателя. Китайский рынок является одним из самых больших и перспективных в мире, и Mercedes-Benz решительно движется в этом направлении.

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Сотрудничество с китайскими компаниями становится для "Мерседеса" шансом войти в мировой бизнес на новом уровне. А правительство Китая поддерживает такие деловые связи и не скупится на меры по развитию своего транспортного сектора.

Правда это значит, что мы можем потерять немецкую автомобильную промышленность. Это уже не только прогноз или предположение, а реальность, которая приближается с каждым днем. Несмотря на это, немецкие компании, такие как Volkswagen, BMW, Opel и Ford, все еще имеют шанс сохранить свое место на мировой сцене. Их переезд в США может стать спасением от высоких цен на электроэнергию и жесткой конкуренции в Китае.

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Мир меняется, и с ним меняется и автомобильная индустрия. Китай становится центром автомобильного производства, а немецкие компании вынуждены искать новые возможности. Пусть это может покончить с понятием "немецкой автомобильной промышленности", но это открывает новые горизонты и возможности для всех. И кто знает, возможно, уже через несколько лет, мы будем восхищаться китайскими автомобилями так же, как прежде восхищались немецкими.