Компания представила новый внедорожник Mercedes-Maybach EQS 680 еще в апреле прошлого года

Было лишь вопросом времени, когда экстравагантная роскошь от Mercedes-Maybach также вступит в борьбу за покупателей электромобилей.

Компания представила новый внедорожник Mercedes-Maybach EQS 680 еще в апреле прошлого года, а теперь первые модели начинают поступать в продажу по цене 216 780 евро.

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Mercedes-Maybach EQS SUV 680 создан на базе внедорожника EQS, который был значительно модернизирован и оснащен креслами представительского класса с массажем, вентиляцией и подогревом, а также холодильником и держателями для бокалов с шампанским.

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Данная модель имеет полный привод 4Matic и способна разогнаться от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды, что совсем неплохо для такого большого роскошного автомобиля.