Биткоин подешевел на $10000 от максимума нынешнего месяца

Вечером в понедельник курс самой популярной криптовалюты мира в очередной раз снизился и перевалил за отметку в $40000. Подобная цена, около $39500, в последний раз у него была в начале декабря. Дальше произошёл небольшой отскок, в результате чего в настоящее время курс биткоина находится около $40000.

Большинство интересующихся криптовалютами были уверены, что после одобрения биткойн-ETF курс основной криптовалюты значительно вырастет. Этот инструмент даёт институциональным инвесторам возможность проще получать доступ к криптовалютам. Поначалу курс и правда вырос до значения $49000. Длилось это недолго и с той поры цена биткоина только падает.

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Аналитики утверждают, что в последние пару недель проблемой биткоина стали суровые макроэкономические условия. Это рост процентных ставок и укрепление доллара, плюс давление со стороны трейдеров и процедура банкротства криптовалютной биржи FTX.

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В апреле ожидается халвинг биткоина, то есть снижение награды за добытый блок в два раза. В преддверии этого события часть аналитиков ждёт продолжения падения цены на биткоин. Обычно после халвинга курс биткоина вырастает. Если верить, что так произойдёт и на этот раз, нынешнее падение даёт возможность купить биткоин подешевле.