Европейскому Совету и парламенту Евросоюза удалось заключить предварительное соглашение, которое касается мер по борьбе с отмыванием средств. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Евросовета.

Европейский Совет и парламент Евросоюза пришли к предварительному соглашению в вопросе контроля оборота средств. Об успехах рассказано на официальном портале Евросовета.

Если соглашение будет достигнуто, поставщики услуг криптовалют будут обязаны проводить комплексную проверку собственных клиентов, а также рассказывать о странной активности.

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Меры затронут пользователей, делающих переводы на сумму от 1 000 евро и более. В пресс-службе иностранного государственного ведомства рассказали, что это необходимо для защиты граждан и финансовой системы от отмывания денег и спонсирования организаций, ведущих подрывную деятельность против стран.

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Ранее от аналитика Владислава Антонова поступило интересное заявление. Он считает, что биткоин вскоре начнет расти, достигнув нового исторического максимума цены ближе к концу 2024-го. При этом он предупреждает, что валюта может показать отрицательный рост уже в следующем месяце.