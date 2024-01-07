Посол Porsche Марк Уэббер совершил турне по Австралии

Автопроизводитель Porsche провёл путешествие по австралийской глубинке на автомобиле Taycan 4S Cross Turismo. За его рулём находился экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер.

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Поездка снова показала, что электромобили способны преодолевать большие расстояния вдали от крупных городов. Естественно, без проблем с зарядкой пока не обходится. Taycan 4S Cross Turismo имеет запас хода по рейтингу EPA 370 км.

Путешествие стартовало в австралийском городе Дарвин в южном направлении. Пришлось пользоваться медленными зарядными станциями с переменным током, поскольку число станций быстрой зарядки на пути следования было ограничено. Автомобиль двигался по шоссе Stuart Highway длиной 2720 км. Его строительство стартовало ещё в 1940 году, а завершено было в 1987.

После 223 км первый пунктом назначения стал Пайк-Крик. Единственная гостиница города содержит общественную зарядную станцию переменного тока мощностью 22 кВт.

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В итоге автомобиль проехал 1270 км с зарядкой на 321 кВт*ч. Электричества было израсходовано на сумму менее 100 евро, что сопоставимо с затратами на бензин при расходе 9,4 л на 100 км.