Глобальный запуск серии Realme 12 Pro должен состояться 29 января, но большинство характеристик уже раскрыто сертификационными органами.

Realme 12+ 5G постепенно получает одобрение от различных сертификационных платформ. На этот раз она была одобрена регулирующим органом NBTC Таиланда. Сертификация NBTC Realme 12+ 5G показала, что номер модели устройства — RMX3867. Ранее данное устройство было сертифицировано регулирующей платформой SIRIM Малайзии. Не так давно устройство также получило одобрение индонезийскими органами TKDN и SDPPI, FCC и TUV Rheinland. Кроме того, предполагается, что телефон RMX3867, который недавно был найден в базе данных китайской 3C, может быть китайским вариантом Realme 12+ 5G. Глобальный запуск серии Realme 12 Pro запланирован на 29 января.

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По последним отчетам, Realme 12+ 5G будет оснащен 16Мп фронтальной камерой. На задней панели устройства будет размещаться 64Мп основная камера и 8Мп вспомогательный объектив. Версия 12 Pro будет иметь 16Мп фронтальную камеру и тройную камеру на задней панели, включающую 50Мп основную камеру (IMX890, с оптической стабилизацией изображений), 8Мп объектив с широким углом обзора и 32Мп телеобъектив. При этом модель 12 Pro+ будет иметь 32Мп фронтальную камеру и тройную камеру на задней панели, состоящую из 50Мп основной камеры (IMX890, с оптической стабилизацией изображений), 8Мп объектива с широким углом обзора и 64Мп перископического объектива OV64B. Также есть информация о наличии аккумулятора емкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Realme 12+ 5G будет работать на ОС Android 14 с пользовательской оболочкой Realme UI 5. Ожидается, что устройство будет поддерживать NFC. Также известно о его появлении на Geekbench с чипсетом Snapdragon 7s Gen 2 и 12 ГБ оперативной памяти. Предполагается, что для модели Pro будет выбран чипсет Snapdragon 6 Gen 1. Оба устройства обладают 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем FHD+ с частотой 120 Гц.