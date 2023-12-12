К 2030 году Mazda хочет предложить восемь электромобилей

Автопроизводитель Mazda пока отстаёт от своих конкурентов в деле выпуска электромобилей. Переходить на них японская компания не спешит, но такие планы у неё есть.

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Генеральный директор Масахиро Моро рассказал о стратегии Mazda на рынке электромобилей. По его словам, компания специально не идёт в первых рядах. В частности, виновата в этом неопределенность спроса. Темпы перехода водителей на электромобили не слишком высокие, поэтому спешить некуда.

Mazda выпускает в настоящее время подключаемые гибриды MX-30 и CX-90, причём время первой модели подходит к концу. Она не пользовалась большим спросом, её дизайн многие считают непрактичным. За первые девять месяцев года на электромобили пришлось менее 1% продаж Mazda. К 2030 году этот показатель планируется увеличить до 25-40%.

По словам Моро, спрос на электромобили в США и других регионах сокращается. Об этом же говорит группа дилерских центров в США, которые предостерегает от поспешного перехода на электромобили. В результате и без них продажи автомобилей в Северной Америке у Mazda могут превысить 600000 автомобилей в 2025 году. Пока же производители ищут другие источники энергии; например, Toyota и BMW исследуют водородное топливо.

7 или 8 моделей электромобилей к 2030 году будет проектировать, производить и продавать подразделение e-Mazda. Кроссоверы будут основаны на новой масштабируемой платформе. Вряд ли Mazda будет предлагать компактные электромобили, поскольку трудно будет сделать их доступными по цене.

Инженеры Mazda могут предложить три типоразмера двигателей, в первую очередь стараясь сделать электромобили лёгкими и дешёвыми. Компания собирается работать с тремя производителями аккумуляторов, в том числе Panasonic и Envision AESC Japan. Третьим является Energy & Solutions, результат сотрудничества Panasonic и Toyota.

Поначалу Mazda будет производить электромобили в Японии, но её производственные планы затрагивают и США, чтобы получать льготы на производство.

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Mazda готовит две платформы электромобилей. Одна будет специализированной, а другая основана на существующей, поэтому сможет применяться с обычными двигателями внутреннего сгорания и гибридами. Для экономии Mazda будет сотрудничать с Toyota, позаимствовав у неё электрические компоненты и программные разработки. Операционная система на 90% будет напоминать Toyota Arene.